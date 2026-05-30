Ascolti tv venerdì 29 maggio | Con il cuore nel nome di Francesco L’erede Propaganda Live

Su Rai 1, venerdì 29 maggio, è stato trasmesso “Con il cuore, nel nome di Francesco”. Lo spettacolo ha registrato il maggior numero di telespettatori della serata, con uno share superiore al 20%. Al secondo posto, “L’erede” su Canale 5, seguito da “Propaganda Live” su La7. Gli ascolti complessivi dei programmi di ieri sera mostrano una prevalenza per il film sulla rete pubblica rispetto alle altre proposte.

Ascolti tv venerdì 29 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 29 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Con il cuore, nel nome di Francesco. Su Rai 2 John Wick 4. Su Rai 3 La sala professori. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 Jurassic World – Il dominio. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 29 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 29 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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