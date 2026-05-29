Con il cuore - Nel nome di Francesco 2026 stasera in tv | cantanti ospiti scaletta
Oggi, venerdì 29 maggio, in diretta dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, Rai 1 trasmette l'edizione 2026 di "Con il Cuore - Nel nome di Francesco". La grande maratona benefica giunge alla sua ventiquattresima edizione e rinnova un appuntamento che negli anni è diventato. 🔗 Leggi su Today.it
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[Schira] Nel contratto di Max Allegri con il Milan c'è una clausola riguardo l'estensione automatica per un'altra stagione (dal 2027 al 2028) se il Milan si qualifica per la Champions League. Poi il suo stipendio aumenterà da 5 milioni di euro a 6 milioni all'anno. : reddit
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