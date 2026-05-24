Il 29 maggio, Paolo Brosio sarà ospite di un programma in prima serata su Rai Uno, dove agirà come inviato speciale. L’evento rappresenta un nuovo impegno per lo stesso Brosio, che ha un rapporto continuativo con la rete pubblica. La trasmissione andrà in onda venerdì sera, con Brosio presente come figura centrale, in un ruolo che si inserisce nel suo percorso professionale con la Rai.

Per Paolo Brosio il rapporto con la Rai continua con un prestigioso appuntamento venerdì 29 maggio su Rai Uno, in prima serata. Il tutto dopo la settimana di Sanremo 2026 commentata in grande stile in diretta, per Rai Due, nel programma di Pierluigi Diaco Bellamà. Questa volta Brosio al top in occasione dell’anniversario degli ottocento anni del Cantico delle Creature e della vita e nascita in Cielo di San Francesco – 3 ottobre 1226 – 2026. Sarà proprio Paolo Brosio l’inviato speciale della interessante e appassionante trasmissione Con il Cuore per San Francesco d’Assisi condotta da Carlo Conti dalla Piazza della Basilica Superiore di Assisi. Che spettacolo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Con il Cuore nel nome di Francesco: il 29/05 Brosio inviato speciale

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