Nella serata di ieri, venerdì 29 maggio 2026, su Rai1 Con il Cuore – Nel Nome di Francesco interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 L’Erede conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 John Wick 4 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Jurassic World – Il dominio incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 La sala professori segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 la partita di Serie B – Monza-Catanzaro ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Comedy Match raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 U.S. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 29 Maggio 2026

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