Venerdì 29 maggio 2026, il risultato più alto di ascolti in prima serata è stato registrato da una trasmissione televisiva che ha attirato oltre cinque milioni di spettatori con uno share superiore al 25%. Un'altra emittente ha ottenuto circa tre milioni di spettatori e il 15% di share. I dati ufficiali dell'Auditel mostrano differenze significative tra i programmi, con alcune trasmissioni che hanno superato le quattro milioni di spettatori, mentre altre si sono fermate sotto i due milioni.

Ascolti TV 29 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di venerdì 29 maggio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. Ultimo aggiornamento: 29052026, 18:32 In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV Venerdì 29 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Venerdì 1 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataVenerdì 1 maggio 2026 sono stati pubblicati i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata.

Ascolti TV Venerdì 8 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataVenerdì 8 maggio 2026, sono stati diffusi i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata.

Temi più discussi: Ascolti TV | Venerdì 22 Maggio 2026. La Forza di una Donna sfiora il 18% e vince, Mannoia in replica al 16.1%, Quarto Grado senza Infante risale al 10.8%; Ascolti tv 22 maggio 2026: Semplicemente Fiorella (16.1%), La forza di una donna (17.9%), Affari Tuoi (24.1...; Ascolti tv ieri 28 maggio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto; Ascolti TV Total Audience | Venerdì 22 Maggio 2026. Il finale del Paradiso delle Signore sale a 1,7 milioni (+73K) e il 19.68%.

Ascolti tv, Nuzzi torna re del crime senza Infante: De Martino vs Scotti, chi vince? I dati AuditelAscolti tv e analisi auditel di venerdì 22 maggio: Il finale de La forza di una donna vince sulla replica di Semplicemente Fiorella ... affaritaliani.it

Ascolti tv ieri, dati auditel e share programmi tvAuditel: I dati relativi agli ascolti tv di ieri e dei giorni passati relativamente ai programmi Rai, Mediaset e gli altri canali del DTT. Chi ha totalizzato maggior share? Scopriamolo insieme con i d ... superguidatv.it