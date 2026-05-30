Venerdì 29 maggio 2026, il Giro d’Italia ha ottenuto il 25,1% di share all’arrivo. Su Rai1, “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco” ha registrato l’18,3%. “L’Erede” debutta con il 14,6%.

Nella serata di ieri, venerdì 29 maggio 2026, su Rai1 Con il Cuore – Nel Nome di Francesco interessa 2.333.000 spettatori pari al 18.3% di share dalle 22 alle 00:21. Su Canale5 L’Erede conquista 1.828.000 spettatori con uno share del 14.6% dalle 21:56 alle 00:30. Su Rai2 John Wick 4 intrattiene 489.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Jurassic World – Il dominio incolla davanti al video 815.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 La sala professori segna 654.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.097.000 spettatori (9.6%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 784.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 la partita di Serie B – Monza-Catanzaro ottiene 524. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 29 Maggio 2026. Vince Con il Cuore (18.3%), L’Erede debutta al 14.6%. Boom il Giro all’Arrivo (25.1%)

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Ascolti TV | Venerdì 29 Maggio 2026. Vince Con il Cuore (18.3%), L’Erede debutta al 14.6%Venerdì 29 maggio 2026, su Rai1, il programma “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco” ha ottenuto un ascolto di 18,3%.

Ascolti tv venerdì 29 maggio: Con il cuore, nel nome di Francesco, L’erede, Propaganda LiveSu Rai 1, venerdì 29 maggio, è stato trasmesso “Con il cuore, nel nome di Francesco”.

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