Ascolti TV | Venerdì 29 Maggio 2026 Vince Con il Cuore 18.3% L’Erede debutta al 14.6%

Da davidemaggio.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio 2026, su Rai1, il programma “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco” ha ottenuto un ascolto di 18,3%. La serie “L’Erede” ha esordito con il 14,6%. I dati sono stati rilevati dall’osservatorio televisivo. Non sono stati riportati ulteriori dettagli sugli ascolti di altri programmi o reti.

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Nella serata di ieri, venerdì 29 maggio 2026, su Rai1 Con il Cuore – Nel Nome di Francesco interessa 2.333.000 spettatori pari al 18.3% di share dalle 22 alle 00:21. Su Canale5  L’Erede conquista 1.828.000 spettatori con uno share del 14.6% dalle 21:56 alle 00:30. Su Rai2 John Wick 4 intrattiene 489.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Jurassic World – Il dominio  incolla davanti al video 815.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 La sala professori  segna 654.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.097.000 spettatori (9.6%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 784.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 la partita di Serie B – Monza-Catanzaro ottiene 524. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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