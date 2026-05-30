Ascolti TV | Venerdì 29 Maggio 2026 Vince Con il Cuore 18.3% L’Erede debutta al 14.6%

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026, su Rai1, il programma “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco” ha ottenuto un ascolto di 18,3%. La serie “L’Erede” ha esordito con il 14,6%. I dati sono stati rilevati dall’osservatorio televisivo. Non sono stati riportati ulteriori dettagli sugli ascolti di altri programmi o reti.