La Rai centra il tris nella giornata di venerdì 29 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in tutte e tre le fasce d’ascolto. La sfida dell’access prime time vede Affari Tuoi (Rai1) vincere contro La Ruota della Fortuna (Canale5). Nel preserale, L’Eredità (Rai1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale5). In prima serata Con il cuore (Rai1) chiude davanti a L’Erede (Canale5) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio Fratelli di Crozza (Nove), Propaganda Live (La7), Jurassic World (Italia1), La sala professori (Rai3), John Wick (Rai2) e Monza-Catanzaro (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri venerdì 29 maggio chi ha vinto tra Con il cuore, L'Erede, Quarto Grado e Propaganda Live

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GARLASCO IN TV: CHI HA VINTO TRA ORE 14 SERA E QUARTO GRADO MILO CONTRO NUZZI

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Ore 14 sera addirittura oltre il 10% di share. Doppiata Italia1 con Sarabanda. Rai2 ha sistemato un'altra serata con un talk da day time a costo zero. Perché non spostarlo al venerdì per dare la botta definitiva a Nuzzi e Quarto Grado ? #AscoltiTv x.com

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