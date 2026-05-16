Ascolti tv ieri venerdì 15 maggio chi ha vinto tra Grande Fratello Vip Milleunacover Sanremo e Quarto Grado

Venerdì 15 maggio 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata sono state il Grande Fratello Vip, Milleunacover Sanremo e Quarto Grado. I dati degli ascolti televisivi mostrano quale programma ha registrato i numeri più alti e quale invece ha ottenuto risultati inferiori. La sfida tra i vari show ha coinvolto diverse fasce di pubblico, con risultati che sono stati pubblicati dagli organi ufficiali di rilevazione degli ascolti. I numeri ufficiali forniscono un quadro chiaro delle preferenze degli spettatori in questa serata.

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