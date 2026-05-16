Ascolti tv ieri venerdì 15 maggio chi ha vinto tra Grande Fratello Vip Milleunacover Sanremo e Quarto Grado
Venerdì 15 maggio 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata sono state il Grande Fratello Vip, Milleunacover Sanremo e Quarto Grado. I dati degli ascolti televisivi mostrano quale programma ha registrato i numeri più alti e quale invece ha ottenuto risultati inferiori. La sfida tra i vari show ha coinvolto diverse fasce di pubblico, con risultati che sono stati pubblicati dagli organi ufficiali di rilevazione degli ascolti. I numeri ufficiali forniscono un quadro chiaro delle preferenze degli spettatori in questa serata.
Nuovo duello tra Rai e Mediaset nella giornata di venerdì 15 maggio per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, vedono uscire vincitrice il Grande Fratello Vip su Canale 5 davanti a Milleunacover Sanremo su Rai1 e agli Internazionali di Tennis a Roma su Tv8. Nell’access prime time, successo di Affari Tuoi su La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale vince L’Eredità contro Avanti un altro. Ecco i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 15 maggio: chi ha vinto tra GF Vip e Milleunacover Sanremo Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa: Canale5, Grande Fratello Vip: 2. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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