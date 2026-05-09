Venerdì 8 maggio 2026 si sono svolti diversi programmi televisivi che hanno attirato l'attenzione del pubblico. Tra questi, il Grande Fratello Vip, Milleunacover Sanremo e Quarto Grado sono stati protagonisti della prima serata, con ascolti rilevati dall'Auditel. I dati ufficiali mostrano quale tra questi show abbia registrato il maggior numero di spettatori e quale abbia riscosso meno successo, offrendo un quadro chiaro della competizione tra i programmi.

La Rai può sorridere nella giornata di venerdì 8 maggio per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv con Mediaset. I dati Auditel vedono un testa a testa serrato tra Milleunacover Sanremo e il Grande Fratello Vip per numero di telespettatori, mentre Infante batte Nuzzi. Nel preserale, L’Eredità supera Avanti un altro e in access prime time Affari Tuoi di Stefano De Martino ha la meglio di misura su Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna su Canale 5. Ecco i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 8 maggio: chi ha vinto tra GF Vip e Milleunacover Sanremo I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri venerdì 8 maggio chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Milleunacover Sanremo e Quarto Grado

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Ascolti tv ieri venerdì 3 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Via Crucis, Quarto Grado e CrozzaLa Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 3 aprile per quanto concerne la sfida degli ascolti tv.

Ascolti tv ieri venerdì 20 marzo chi ha vinto tra The Voice Generations, Grande Fratello Vip e Quarto GradoLa Rai centra il tris anche nella giornata di venerdì 20 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 1 maggio, chi vince tra Il diavolo veste Prada, Concerto Primo Maggio e Quarto Grado; Ascolti Tv ieri (1 maggio): Arisa, BigMama e Spollon da record col concertone, ma il classico di Meryl Streep li batte; Ascolti tv ieri sera 5 maggio, chi ha vinto tra 'Montalbano' e il 'Grande Fratello Vip'?; Ascolti TV 28 aprile: vince Il Commissario Montalbano (17.4%), Belve (10.2%) e Grande Fratello Vip (15.5%).

Ascolti tv venerdì 8 maggio: Milleunacover Sanremo, Grande Fratello VipAscolti tv 8 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv, il Grande Fratello Vip fa un balzo in avanti e supera Rai1: Belve Crime parte bene, Floris re dei talkDiMartedì resta il primo talk, mentre E' sempre Cartabianca è sempre più nel baratro. In calo Le Iene - Inside ... affaritaliani.it

Che cosa vedere in tv stasera, i programmi di venerdì 8 maggio 2026, dal Milleunacover Sanremo a Grande Fratello Vip x.com