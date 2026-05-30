Ascolti tv di ieri | chi ha vinto tra Con il cuore nel nome di Francesco e L’erede dati in aggiornamento

Gli ascolti tv di ieri, venerdì 29 maggio 2026, non sono ancora disponibili. La serata vedeva in palinsesto due programmi: su Rai 1, “Con il cuore, nel nome di Francesco” condotto da Carlo Conti, e su Canale 5, la nuova soap turca “L’erede”. I dati di ascolto sono ancora in aggiornamento e non sono stati diffusi ufficialmente.

Gli ascolti tv di ieri, venerdì 29 maggio 2026, rivelano chi ha vinto tra Con il cuore, nel nome di Francesco su Rai 1, condotto da Carlo Conti, e la nuova soap turca di canale 5, L'erede. E ancora, i risultati di Quarto Grado e Propaganda Live, con tutte le altre reti generaliste. I dati arrivano dopo le ore 10.00. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stefano De Martino non trattiene le lacrime, lapplauso e lemozione ad Affari Tuoi

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV ieri 21 marzo, chi ha vinto tra il serale di Amici e Canzonissima: i dati in aggiornamentoI dati sugli ascolti TV di ieri, sabato 21 marzo, mostrano che Canale5 ha trasmesso la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi.

Ascolti TV ieri 18 aprile, chi ha vinto tra il serale di Amici e Canzonissima: i dati in aggiornamentoI dati sugli ascolti TV di ieri, 18 aprile, mostrano quale tra il serale di Amici su Canale 5 e Canzonissima su Rai1 abbia ottenuto i risultati più...

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (21 maggio): Milo Infante senza limiti, Papi riparte con Sarabanda, Gerry Scotti affonda ancora De Martino; Ascolti tv ieri sabato 23 maggio chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Pooh 60 e In altre parole; Ascolti TV ieri 21 maggio: vince Un futuro aprile (14.4%) e Forbidden fruit solo 14.3%, bene Ore 14 Sera (9%); Ascolti tv ieri domenica 24 maggio chi ha vinto tra Che tempo che fa, Report, Le Iene e Fuori dal Coro.

#AscoltiTV #TotalAudience | Giovedì 28 Maggio 2026. Uomini e Donne (+109K) passa dal 25.37 al 26.09% Il programma di Maria De Filippi si conferma davanti a tutti nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

Ascolti tv venerdì 29 maggio: Con il cuore, nel nome di Francesco, L’erede, Propaganda LiveAscolti tv 29 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Serie TV preferita? reddit

Ascolti tv mercoledì 27 maggio: Il Commissario Montalbano, Indiana Jones, Mare fuori 6Ascolti tv 27 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it