Ascolti TV ieri 18 aprile chi ha vinto tra il serale di Amici e Canzonissima | i dati in aggiornamento

I dati sugli ascolti TV di ieri, 18 aprile, mostrano quale tra il serale di Amici su Canale 5 e Canzonissima su Rai1 abbia ottenuto i risultati più alti. Entrambi i programmi hanno avuto un'affluenza significativa di pubblico, ma al momento non sono ancora stati diffusi i numeri ufficiali. Gli aggiornamenti sugli ascolti continuano a essere monitorati per determinare quale show abbia prevalso nella serata.

Chi ha vinto tra il serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 e Canzonissima di Milly Carlucci in onda su Rai1. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. I dati Auditel in aggiornamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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