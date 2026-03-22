Ascolti TV ieri 21 marzo chi ha vinto tra il serale di Amici e Canzonissima | i dati in aggiornamento

I dati sugli ascolti TV di ieri, sabato 21 marzo, mostrano che Canale5 ha trasmesso la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Le statistiche sono in fase di aggiornamento e indicano quale tra i due programmi ha ottenuto il maggior numero di spettatori. La serata televisiva è stata dominata da questa competizione tra i due show.

Gli ascolti TV di ieri sabato 21 marzo. Canale5 ha proposto la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Rai1 ha rispolverato Canzonissima con Milly Carlucci. In access prime time, il confronto tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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E mentre gli ascolti del Grande Fratello crollano... La bellezza di Ilary non fa altro che salire #stupenda #bellezza #bellezzaitaliana #bellezzanaturale #Wow #grandefratello #gfvip #buongiorno facebook

Voi siete lì che parlate degli ascolti e non capite che il vero affronto del giorno è Scanzi che parla di MIA deriva narcisistica. x.com