Carlo Conti è tornato in prima serata su Rai 1 per condurre il tradizionale appuntamento Con il Cuore – Nel nome di Francesco, la maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Il concerto benefico si è tenuto in diretta dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco per celebrare l’800esimo anniversario della nascita del Santo. Carlo Conti si è scontrato con la nuova serie turca, L’erede, che ha debuttato su Canale 5. Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato anche del delitto di Garlasco. E su Italia 1 è andato in onda il film Jurassic World – Il dominio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 29 maggio, Carlo Conti si scontra con la nuova fiction L’erede

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ascolti tv del 29 marzo, Gerry Scotti si scontra con Imma Tataranni

Ascolti tv venerdì 29 maggio: Con il cuore, nel nome di Francesco, L’erede, Propaganda LiveSu Rai 1, venerdì 29 maggio, è stato trasmesso “Con il cuore, nel nome di Francesco”.

Temi più discussi: Ascolti tv di ieri: chi ha vinto tra Con il cuore, nel nome di Francesco e L’erede, dati in aggiornamento; Con il Cuore - Nel nome di Francesco in diretta da Assisi; Da Assisi, Con il Cuore, nel nome di Francesco; Carlo Conti ha scritto A pesca con il babbo, un manuale di complicità tra padre e figlio.

Ascolti tv del 14 marzo, è sfida aperta tra Carlo Conti e Sal Da VinciUn’altra serata che porta con sé una sfida accesa: sabato 14 marzo Rai e Mediaset hanno guerreggiato a colpi di musica. Da un lato Rai1 ha proposto il secondo appuntamento di Sanremo Top, speciale di ... dilei.it

Ascolti tv serata finale Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini, dati auditel in calo rispetto al 2025Gli ascolti tv della finale del Festival di Sanremo 2026: tutti i dati Auditel, spettatori e share, di sabato 28 febbraio 2026. Sabato 28 febbraio 2026 è andata in scena al Teatro Ariston e in diretta ... fanpage.it