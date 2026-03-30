Nella serata di domenica 29 marzo si sono registrati diversi ascolti televisivi. Tra i programmi protagonisti, uno ha visto un confronto tra Gerry Scotti e Imma Tataranni. Le trasmissioni hanno ottenuto risultati diversi nel corso della serata, con alcune sfide tra i due programmi che hanno attirato l’attenzione del pubblico. I dati di ascolto sono stati comunicati dalle società di rilevamento.

Uno scontro acceso nella serata di domenica 29 marzo. Come sempre parliamo di ascolti tv, che vedono le due reti principali sfidarsi come ogni sera: da un lato c’è Gerry Scotti che, dopo il successo de La Ruota della Fortuna sta vivendo un momento d’oro anche con Chi vuol essere milionario – Il torneo. Dall’altro invece c’è la fiction di Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che racconta le vicende del magistrato determinato e fuori dagli schemi. E sulle altre reti la gara non è da meno: su Rai2 era in programma lo speciale Per sempre Gino, che ripercorre la carriera e l’eredità artistica del grande cantautore italiano, mentre su Rai3 Presadiretta – Racconto criminale, condotto da Riccardo Iacona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 29 marzo, Gerry Scotti si scontra con Imma Tataranni

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