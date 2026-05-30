L’inizio del mese di giugno 2026 segna una importante novità in merito agli ascolti tv. Per una settimana, infatti, è prevista una modifica agli orari della pubblicazione dei dati di ascolto tv. Scopriamo i nuovi orari. Ascolti tv, cambiano gli orari a giugno 2026. Novità in arrivo a giugno 2026 per gli ascolti tv: nella prima settimana del mese previste modifiche sugli orari dei dati televisivi. Da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2026 sono previsti importanti cambiamenti nella pubblicazione degli ascolti tv. Generalmente, salvo ritardi, gli ascolti tv sono comunicati intorno alle 10 del mattino, ma da lunedì 1 giugno cambia tutto. Il motivo? Il cambio orario sul rilascio degli ascolti televisivi è legato alle verifiche e ad uno aggiornamento dei sistemi di produzione che faranno slittare l’ora di uscita degli ascolti televisivi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti TV, cambia l’orario a giugno 2026: ecco i nuovi orari

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Ascolti TV in ritardo a giugno. Ecco i nuovi orariDurante la prima settimana di giugno i dati sugli ascolti televisivi saranno pubblicati in orari diversi rispetto al consueto.

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