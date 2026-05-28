Ascolti TV in ritardo a giugno Ecco i nuovi orari

Da davidemaggio.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima settimana di giugno i dati sugli ascolti televisivi saranno pubblicati in orari diversi rispetto al consueto. La modifica riguarda il periodo che va da lunedì 1° a domenica 7 giugno 2026. Nessuna altra informazione sui nuovi orari di pubblicazione è stata comunicata.

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Prima settimana di giugno caratterizzata da modifiche sul fronte rilascio degli ascolti televisivi. Cambiano infatti gli orari di pubblicazione dei dati da lunedì 1° a domenica 7 giugno 2026. Al fine di consentire le verifiche necessarie a seguito dell’aggiornamento dei sistemi di produzione previsto per la prossima settimana, il rilascio dei dati di ascolto SuperPanel e Total Audience subirà alcune variazioni e seguirà i seguenti orari: lunedì 1° giugno, rilascio dati posticipato alle ore 16;. da martedì 2 a domenica 7 giugno, rilascio dati avverrà entro le ore 12.. A partire da lunedì 8 giugno, l’orario di rilascio dei dati tornerà ad essere quello consueto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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