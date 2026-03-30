Ascolti tv 29 marzo 2026 | Imma Tataranni 5 Chi vuol essere milionario – Il Torneo Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Domenica 29 marzo 2026, gli ascolti televisivi mostrano un confronto tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 va in onda la quinta stagione di

Ascolti tv di domenica 29 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Imma Tataranni 5 ” contro “ Chi vuol essere milionario – Il torneo “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Imma Tataranni 5 vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 29 marzo 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Imma Tataranni 5” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto? Rai 1: Imma Tataranni 5, la serie tv con protagonista Vanessa Scalera ha appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Una raccolta di contenuti su Imma Tataranni

Temi più discussi: Stasera in tv (29 marzo): Diego Bianchi cambia giorno, Imma Tataranni chiude e brividi su Rai 2 per Gino Paoli; Ascolti TV ieri 22 marzo, vince Imma Tataranni (25.3%), Chi vuol essere milionario? non brilla (14.9%): i dati Auditel; Ecco come finisce per sempre Imma Tataranni, stasera in tv e streaming; Ascolti TV ieri sera, 22 marzo 2026: chi ha vinto tra Imma Tataranni e Il Milionario?.

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Imma Tataranni 5, domani sera il gran finale: l’addio di Vanessa Scalera a MateraDomani sera su Rai 1 l’ultima puntata di Imma Tataranni 5: Nessuno si salva da solo. Imma e Pietro si ritrovano, ma Milano chiama. Trama, cast e come finisce. lifestyleblog.it

E con questa puntata si chiude la quinta stagione di Imma Tataranni. Vi è piaciuta Le risposte nei commenti! #ImmaTataranni5 - facebook.com facebook