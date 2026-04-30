Ascolti tv 29 aprile 2026 | Siamo danza Tim Battiti Live Spring Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 29 aprile 2026 la programmazione televisiva ha visto affrontarsi, tra Rai1 e Canale 5, due eventi musicali e di intrattenimento. Su Rai1 è andato in onda “Siamo Danza”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Tim Battiti Live Spring”. La giornata ha visto anche altri programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” che hanno completato il palinsesto, con i dati di ascolto diffusi dall’azienda di rilevazione.

Ascolti tv 29 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Siamo Danza ” contro “ Tim Battiti Live Spring “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 29 aprile 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Siamo Danza” vs “Tim Battiti Live Spring”. Auditel del 29 aprile 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Siamo danza” contro “Tim Battiti Live Spring 2026”. Chi ha vinto? Rai 1: Siamo danza, la serata-evento da Palermo per celebrare l’arte del movimento come linguaggio universale, capace di unire epoche, culture e generazioni ha interessato 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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