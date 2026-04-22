Arti marziali | in occasione dello stage internazionale di Ju jitsu organizzato dal maestro Nicoli Grande festa al palazzetto di Avenza La scuola Nama realtà in crescita

Lo scorso fine settimana, il palazzetto di Avenza ha ospitato lo stage internazionale di ju jitsu promosso dal maestro Nicoli, in occasione del 45° anniversario della scuola Nama. Alla manifestazione hanno preso parte numerosi atleti di diverse età provenienti da varie regioni, che hanno partecipato alle sessioni di allenamento e dimostrazioni. L’evento ha celebrato la crescita e la diffusione di questa disciplina nel territorio.

Tantissimi atleti di tutte le età hanno partecipato nei giorni scorsi al palazzetto di Avenza allo “Stage internazionale di ju jitsu – 45° Nama Anniversary“. L’evento, organizzato dal gruppo Nama, National Academy of Martial Arts, in collaborazione con “Pma Italia – Pisa“, è stato un’importante giornata di festa e sport in occasione del 45° anniversario della pratica marziale di Hanshi. Per celebrare questo traguardo, il maestro Nicoli, ottavo dan, ha organizzato uno stage di ju jitsu che ha coinvolto sia bambini che adulti. Numerose lezioni speciali si sono tenute per tutta la giornata, arricchite dalla presenza di maestri di arti marziali internazionali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arti marziali: in occasione dello stage internazionale di Ju jitsu organizzato dal maestro Nicoli. Grande festa al palazzetto di Avenza. La scuola Nama realtà in crescita Notizie correlate Leggi anche: Romani, il Maestro di arti marziali Maestro di arti marziali: 4 vittime, scarcerato per abusiLa libertà personale di un istruttore di arti marziali bolognese è stata limitata da una misura cautelare alternativa alla detenzione in carcere. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aprile al Museo d’Arte Siamese Cardu: un viaggio tra tessitura, manga e arti marziali; GREEN CAMP 2026; Arti marziali e apericena al lago; Taekwondo: successo per l’ASD Centro Arti Marziali di Pavia all’Open di Riccione. Hunter Biden sfida i figli di Trump a un incontro di arti marzialiIl match in gabbia tra gli eredi dei presidenti americani sarebbe organizzato dal giornalista e youtuber di sinistra Andrew Callaghan ... ilsole24ore.com Abusi sull'allieva di 15 anni, processo al maestro di arti marziali slitta di un annoPADOVA - La prima udienza del processo al maestro di arti marziali, accusato di avere abusato di una allieva di appena 15 anni, è stata rinviata al 7 gennaio del 2026. Giusto tra un anno. In ... ilgazzettino.it Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - facebook.com facebook