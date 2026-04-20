Arti Marziali oro e argento per i giovani del Tribe Jujitsu Pordenone ai campionati italiani

Domenica 19 aprile si è svolto al Pala Zola di Bologna il campionato italiano giovanile Junior Italian Open 2026. Tra i partecipanti, i giovani atleti del Tribe Jujitsu Pordenone hanno ottenuto medaglie d’oro e d’argento nelle varie competizioni. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni italiane, impegnati nelle discipline delle arti marziali.

Si è svolto domenica 19 aprile al Pala Zola di Bologna il campionato italiano giovanile Junior Italian Open 2026. Un evento, organizzato dalla Unione Italiana Jiujitsu e dalla Federazione Italiana Lotta, Judo, Karate ed Arti Marziali (FIJLKAM), che è riservato a tutti i giovani atleti che vanno.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Centro Taekwondo Arezzo: un oro e un argento ai Campionati Italiani CadettiArezzo, 1 aprile 2026 – Un oro e un argento per il Centro Taekwondo Arezzo ai Campionati Italiani Cadetti. Centro Taekwondo Arezzo brilla ai Campionati Italiani Cadetti: oro per Steccato, argento per VincigliatiIl Centro Taekwondo Arezzo torna dai Campionati Italiani Cadetti con un bilancio di grande prestigio: una medaglia d’oro e una d’argento conquistate... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Taekwondo: l'arte delle arti marziali con cui il Team Smiraglia fa crescere i giovani portandoli al successo; Coppa Italia ed European Cup Veteran 2026; Arti Marziali, oro e argento per i giovani del Tribe Jujitsu Pordenone ai campionati italiani; Lignano Junior European Cup 2026. Tutti i segreti delle arti marziali. E iniziative e approfondimentiUna domenica a Pistoia dedicata alle arti marziali. Si terrà domani, dalle 9 alle 20 a La Cattedrale di via Pertini, la manifestazione, a ingresso gratuito, Fiori Marziali. Per gli interessati, ci ... lanazione.it Arti Marziali. Wmac, oro in Repubblica Ceca. Sugli scudi Sergio de MarchiA Chomutov, Repubblica Ceca, si sono svolti i World Martial Arts Games 2024 con 2214 atleti da 4 continenti. Sergio de Marchi di Ferrara ha trionfato nelle arti marziali tradizionali, ottenendo due ... ilrestodelcarlino.it Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali facebook