Arte a Ponte Felcino | 20 talenti umbri sbarcano in zona industriale
Venti artisti umbri hanno esposto le loro opere in una zona industriale di Ponte Felcino. La mostra include novanta lavori scelti attraverso una selezione pubblica. L’evento si svolge in un’area normalmente dedicata all’attività produttiva e mira a portare l’arte in uno spazio non tradizionale. La rassegna si inserisce in un progetto di valorizzazione culturale del territorio, coinvolgendo artisti locali e promuovendo l’integrazione tra arte e ambiente industriale.
? Domande chiave Come cambierà il volto della zona industriale di Ponte Felcino?. Chi ha selezionato le novanta opere esposte nella rassegna?. Quali tecniche artistiche verranno presentate nel Made in Italy Lab?. Perché i nuovi talenti hanno scelto la periferia invece del centro?.? In Breve Vernissage domenica 31 maggio ore 17 presso Made in Italy Lab a Ponte Felcino. Curatela della mostra affidata alla pittrice Vera Garofalo. Esposizione di circa 90 opere inedite di diverse tecniche pittoriche. Obiettivo di integrare la ricerca estetica con la realtà produttiva di strada Tiberina Nord. Domenica 31 maggio alle ore 17, gli spazi del Made in Italy Lab in strada Tiberina Nord 26T a Ponte Felcino ospiteranno il vernissage di We Art Open, la rassegna collettiva che punta a dare voce ai nuovi talenti dell’arte contemporanea umbra. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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