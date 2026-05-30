Arte a Ponte Felcino | 20 talenti umbri sbarcano in zona industriale

Notizia in breve

Venti artisti umbri hanno esposto le loro opere in una zona industriale di Ponte Felcino. La mostra include novanta lavori scelti attraverso una selezione pubblica. L’evento si svolge in un’area normalmente dedicata all’attività produttiva e mira a portare l’arte in uno spazio non tradizionale. La rassegna si inserisce in un progetto di valorizzazione culturale del territorio, coinvolgendo artisti locali e promuovendo l’integrazione tra arte e ambiente industriale.