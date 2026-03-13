A Milano, un uomo è stato arrestato subito dopo aver commesso una truffa. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre scendeva da un taxi con atteggiamento sospetto e si dirigeva verso un palazzo. Dopo circa dieci minuti, è uscito dall'edificio e è stato fermato. L'uomo è stato quindi portato in questura, dove si prosegue con le verifiche.

Gli agenti hanno notato il fare sospetto con cui è sceso dal taxi e si è infilato in un palazzo, da cui è uscito dopo 10 minuti. Controllato, aveva ancora l'oro e l'argento preso a casa di un'anziana disabile. Gli agenti hanno notato il fare sospetto con cui è sceso dal taxi e si è infilato in un palazzo, da cui è uscito dopo 10 minuti. Controllato, aveva ancora l'oro e l'argento preso a casa di un'anziana disabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, l'arresto del presunto truffatore colto sul fatto subito dopo il colpo

