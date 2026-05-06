Napoli abusi sessuali su un minore | arrestato ex allenatore di una scuola calcio

Da ilmattino.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città, la Polizia ha arrestato un uomo di 58 anni, ex allenatore di una scuola calcio, con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’arresto è stato disposto dopo la denuncia presentata dai genitori di un minore che avrebbe subito presunti abusi. Le indagini sono iniziate a seguito della denuncia e continuano per fare chiarezza sui fatti.

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. A seguito della denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio minore, la Squadra Mobile di Napoli ha svolto complesse e serrate attività d’indagine dalle quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ex allenatore presso una scuola di calcio napoletana già sottoposto a misura cautelare per i medesimi reati, accusato di aver commesso abusi sessuali ai danni di un suo allievo, vittima infraquattordicenne, all’interno dei locali del centro sportivo frequentato dalla persona offesa. L’uomo risulta...🔗 Leggi su Ilmattino.it

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