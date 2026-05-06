Napoli abusi sessuali su un minore | arrestato ex allenatore di una scuola calcio

Nella città, la Polizia ha arrestato un uomo di 58 anni, ex allenatore di una scuola calcio, con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’arresto è stato disposto dopo la denuncia presentata dai genitori di un minore che avrebbe subito presunti abusi. Le indagini sono iniziate a seguito della denuncia e continuano per fare chiarezza sui fatti.

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. A seguito della denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio minore, la Squadra Mobile di Napoli ha svolto complesse e serrate attività d’indagine dalle quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ex allenatore presso una scuola di calcio napoletana già sottoposto a misura cautelare per i medesimi reati, accusato di aver commesso abusi sessuali ai danni di un suo allievo, vittima infraquattordicenne, all’interno dei locali del centro sportivo frequentato dalla persona offesa. L’uomo risulta...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcio Notizie correlate Napoli, abusi su minore: operatore socio-sanitario arrestatoNapoli, arresto per abusi su minore: operatore socio-sanitario sotto inchiesta Un operatore socio-sanitario è stato arrestato a Napoli con l’accusa... Pozzuoli, OSS arrestato: accuse di abusi su una minore ricoverataPozzuoli, operatore socio sanitario arrestato su delega della Procura di Napoli: è gravemente indiziato di violenza sessuale pluriaggravata su una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Arrestato un medico latitante: condannato per abusi su una minore; Telefono azzurro, il presidente Caffo: Nel 2025 il 76% delle segnalazioni riguardava abusi sessuali su minori; Salerno, condannato per abusi su minori: 71enne arrestato dopo mesi di latitanza; No, non vi apro: anziano di 71 anni condannato per violenza sessuale si barrica in casa. I carabinieri circondano l'abitazione. Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. A seguito della denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio ... ilmattino.it Arrestato un medico latitante: condannato per abusi su una minoreLa latitanza e l’arresto - L’uomo, medico di famiglia a Portici (Napoli), era irreperibile dal 2024, da quando doveva scontare una pena per abusi sessuali su ... pupia.tv Napoli vs Bologna Lunedì 11/05 ore 20:45 Al via la vendita libera! Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com Napoli vs Bologna Lunedì 11/05 ore 20:45 Al via la vendita libera! Promo U30 disponibile Acquista ora: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog - facebook.com facebook