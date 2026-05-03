Arrampicata sportiva | Sorato Anraku piazza la prima vittoria della stagione nel boulder di Keqiao

Nella stagione 2026 di arrampicata sportiva maschile, il primo evento si è disputato nel boulder di Keqiao. Il giapponese Sorato Anraku ha vinto la competizione, conquistando così la prima vittoria della stagione nella disciplina. La gara si è svolta con vari atleti provenienti da diversi paesi, e la vittoria di Anraku ha segnato l’inizio ufficiale delle competizioni internazionali.

La stagione 2026 dell’arrampicata sportiva maschile si apre nel segno di Sorato Anraku. Il giapponese infatti si è imposto nell’opening event della Coppa del Mondo: il boulder di Keqiao. Sulle pareti cinesi, il nipponico è stato il più bravo di tutti risolvendo la finale con un’ultima scalata che ha sbaragliato la concorrenza: 84.4 il suo score, inarrivabile per gli altri qualificati al contest che assegnava la vittoria di tappa e gli altri posti sul podio. In seconda e terza posizione invece si sono sistemati il coreano D ohyun lee, a 69.6, e il francese Mejdi Schalck, con il punteggio di 59.8. Il rappresentante del Giappone, classe 2006, campione del mondo in carica e argento a Parigi 2024 (nella prova combinata con il lead): lancia quindi un messaggio a tutta la compagnia in vista della stagione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva: Sorato Anraku piazza la prima vittoria della stagione nel boulder di Keqiao Notizie correlate Arrampicata sportiva: Zelia Avezou sorprende tutte. Prima vittoria in Coppa del Mondo a Keqiao nel boulderLa stagione internazionale 2026 dell’arrampicata sportiva inizia con una sorpresa. Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulderLa Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta a partire con la sua prima tappa. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Arrampicata sportiva: si parte! A Keqiao la prima tappa assoluta della Coppa del Mondo 2026; DEBUTTA IL BOULDER MONDIALE A KEQIAO: 7 AZZURRI IMPEGNATI SULLE PARETI ASIATICHE; Coppa del Mondo Boulder, 7 azzurri al via a Keqiao nella tappa d’esordio; Arrampicata, Coppa del Mondo Boulder: azzurri al via a Keqiao. Arrampicata sportiva: Sorato Anraku piazza la prima vittoria della stagione nel boulder di KeqiaoLa stagione 2026 dell'arrampicata sportiva maschile si apre nel segno di Sorato Anraku. Il giapponese infatti si è imposto nell'opening event della Coppa ... oasport.it