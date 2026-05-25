Il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo ha dichiarato che l’Armenia potrebbe affrontare lo stesso destino dell’Ucraina. Ha accusato il primo ministro armeno di tradire l’alleanza con la Russia, sottolineando il rischio di destabilizzazione nel paese. La dichiarazione è arrivata in un contesto di tensioni tra Mosca e Yerevan, con accuse di deviazioni dalla linea alleata.

L’Armenia rischia di trasformarsi nella prossima Ucraina. A sostenerlo è il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che alle agenzie stampa di Mosca ha lanciato pesanti ammonimenti al governo armeno, accusato di stare modificando la propria postura nei confronti della Russia. “Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan sta attivamente spingendo la sua patria sulla triste strada dell’Ucraina bandita”, ha dichiarato Medvedev ai giornalisti. Secondo il fedelissimo di Vladimir Putin, alla base delle tensioni vi sarebbe la recente svolta politica dell’ex repubblica sovietica. Nonostante i vantaggi derivanti dall’appartenenza di Yerevan all’Unione Economica Eurasiatica (UEE), il premier armeno avrebbe infatti scelto di non partecipare ai vertici dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “L’Armenia farà la fine dell’Ucraina”: l’avvertimento shock di Medvedev al primo ministro Pashinyan accusato di stare tradendo l’alleanza con la Russia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Armenia, la svolta di Pashinyan: addio alla Russia e via verso l’UEL’Armenia ha annunciato un cambio di rotta nei suoi rapporti internazionali, annunciando di voler allontanarsi dalla dipendenza dalla Russia e di...

Cpe, Meloni arrivata a Erevan e accolta dal vice primo ministro dell'ArmeniaLa presidente del Consiglio italiana è arrivata all’Aeroporto Internazionale Zvartnots di Erevan.

Argomenti più discussi: Armenia: Finale amaro, siamo dispiaciuti; Il Direttore Generale grigiorosso Armenia: La proprietà farà le sue riflessioni; Armenia, crescono gli arrivi dall’Italia: +40,7% nel 2025; Gli Usa come i Romani, la propaganda 'arruola' i Persiani.

L’Atlantista (@Latlantista) / Posts / X x.com

Studiare per i concorsi mentre lavoro: è la scelta giusta? reddit

Pronostico Armenia-Portogallo: le quote consigliate dall'espertoSabato 6 settembre, con fischio d’inizio alle ore 18:00, il Portogallo del commissario tecnico Roberto Martinez farà visita all’Armenia. La gara, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, s ... calciomercato.com