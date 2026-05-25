L’Armenia farà la fine dell’Ucraina | l’avvertimento shock di Medvedev al primo ministro Pashinyan accusato di stare tradendo l’alleanza con la Russia

Da lanotiziagiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo ha dichiarato che l’Armenia potrebbe affrontare lo stesso destino dell’Ucraina. Ha accusato il primo ministro armeno di tradire l’alleanza con la Russia, sottolineando il rischio di destabilizzazione nel paese. La dichiarazione è arrivata in un contesto di tensioni tra Mosca e Yerevan, con accuse di deviazioni dalla linea alleata.

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L’Armenia rischia di trasformarsi nella prossima Ucraina. A sostenerlo è il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che alle agenzie stampa di Mosca ha lanciato pesanti ammonimenti al governo armeno, accusato di stare modificando la propria postura nei confronti della Russia. “Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan sta attivamente spingendo la sua patria sulla triste strada dell’Ucraina bandita”, ha dichiarato Medvedev ai giornalisti. Secondo il fedelissimo di Vladimir Putin, alla base delle tensioni vi sarebbe la recente svolta politica dell’ex repubblica sovietica. Nonostante i vantaggi derivanti dall’appartenenza di Yerevan all’Unione Economica Eurasiatica (UEE), il premier armeno avrebbe infatti scelto di non partecipare ai vertici dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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