Arianna Meloni, il voto delle Comunali, e di Venezia, vi ha rimesso in sella? «Non siamo mai scesi da cavallo, in realtà. Abbiamo continuato a lavorare con impegno e determinazione sul programma per il quale gli italiani ci hanno votato. E la fiducia dei cittadini non è mai venuta meno: i sondaggi ci danno saldamente al 29%. È più di quanto abbiamo preso alle politiche ed è un caso più unico che raro che il partito che guida il governo veda i consensi salire dopo quasi 4 anni». Come valuta in generale questa tornata elettorale? «Ancora una volta abbiamo dimostrato di poter contare su una squadra di uomini e di donne preparati, competenti e capaci di ascoltare il territorio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Arianna Meloni: «Governiamo fino alla fine. La sinistra vuole il pareggio ma l?instabilità è un costo»

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