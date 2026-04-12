Il governo ha annunciato che proseguirà il suo operato fino all'ultimo giorno della legislatura, sottolineando che continuerà a lavorare con serietà e responsabilità. Questa posizione è stata comunicata in risposta alle tensioni politiche e alle aspettative di cambiamenti nel corso dei prossimi mesi. Nessuna dichiarazione anticipa possibili variazioni o ritardi, lasciando intendere che l’attuale amministrazione intende mantenere il proprio impegno fino alla conclusione del mandato.

Il governo va avanti fino all'ultimo giorno di legislatura e nessuno si aspetti altro che "serietà e responsabilità da parte nostra". Non ci saranno "regalie dell'ultimo minuto che andrebbero a pesare sul futuro dei nostri figli", non si lanceranno in aria "palloncini destinati a sgonfiarsi un attimo", non si dovrà "inventare niente". È quanto sostiene Arianna Meloni, in un'intervista al Corriere della sera. L'esecutivo continuerà, prosegue la responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, ad "adoperarsi per fare il bene dell'Italia: vogliamo costruire un Paese che sia migliore oggi, ma anche domani, non vogliamo inseguire un consenso facile, dal primo giorno ci siamo rimboccati le maniche e messi a lavorare a testa bassa, continueremo a farlo con slancio e abnegazione nonostante un quadro internazionale mai così difficile".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arianna Meloni gela la sinistra: “Il governo va fino all'ultimo giorno di legislatura”

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