Meloni tira dritto e smonta le illusioni della sinistra | Governiamo fino alla fine e non abbandoniamo il cantiere giustizia

Questa mattina, il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera per un’aggiornamento sull’attività del governo, aprendo con il risultato del referendum sulla Giustizia. Durante il suo intervento, ha affermato che il governo continuerà fino alla fine e che non abbandonerà il progetto di riforma del sistema giudiziario. La discussione si è concentrata su temi legati alla tenuta dei programmi governativi e alle promesse fatte in materia di giustizia.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata alla Camera questa mattina per tenere in Aula la sua “informativa sull'azione del governo”, che non poteva che prendere il via con il risultato del referendum sulla Giustizia. “L'Italia ha visto una grande partecipazione democratica con un esito chiaro, e noi rispettiamo sempre il giudizio degli italiani: rimane il rammarico per aver perso una occasione a nostro avviso storica, perché la riforma della giustizia rimane una necessità, e non sono solo io a dirlo”, ha spiegato la premier, auspicando che “il cantiere di quella riforma non venga abbandonato perché i problemi sotto il tappeto rimangono”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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