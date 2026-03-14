Sabato 21 e domenica 22 marzo si tengono le Giornate Fai di Primavera, giunte alla loro 34^ edizione. Durante l’evento, le persone possono visitare diverse location di interesse, tra cui la chiesa degli Angeli, che rimane aperta al pubblico in questa occasione. L’iniziativa si concentra sull’apertura di monumenti e luoghi storici, offrendo l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale italiano.

Sabato 21 e domenica 22 marzo torna la 34^ edizione delle Giornate Fai di Primavera, l’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. In questa edizione sarà possibile visitare 780 luoghi poco conosciuti o solitamente non accessibili in 400 città (info. www.giornatefai.it) di cui otto in provincia di Ravenna. Le visite saranno a contributo libero e le donazioni sosterranno la missione di tutela del patrimonio del Fai (Fondo Ambiente Italiano) e il restauro di beni culturali. L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno dei volontari Fai, mentre i luoghi saranno raccontati da Apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole medie e superiori formati dai docenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tornano le Giornate Fai di primavera. Porte aperte alla chiesa degli Angeli

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Siamo felici di promuovere le Giornate FAI di Primavera! Il 21 e 22 marzo torna l’evento nazionale del @Fondoambiente dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Vivi un’esperienza unica! Trovi l’elenco di tutte le aperture qui: giornate x.com