arezzo wave finale toscana del contest

Stasera si svolge ad Arezzo la finale regionale del contest musicale Arezzo Wave. L’evento rappresenta il momento conclusivo della competizione, che coinvolge artisti emergenti provenienti dalla Toscana. La manifestazione si svolge nel corso di un’intera giornata, con esibizioni live e premiazioni finali. La finalissima mette in palio riconoscimenti e possibilità di partecipare alla fase nazionale del contest.

Un nuovo sabato a tutta musica, arriva infatti stasera la finalissima regionale del contest di Arezzo Wave. Appuntamento a partire dalle 22 al Rock Heat di via Galvani ad Arezzo a ingresso libero. Sul palco verranno selezionati i progetti più interessanti che accederanno alle fasi successive del contest. Un trampolino per la musica emergente. Arezzo Wave rappresenta infatti da anni una delle realtà più importanti in Italia per la promozione della nuova musica. Le selezioni regionali sono un’occasione unica per scoprire nuovi talenti e vivere serate di grande energia dal vivo. Da quarant’anni la manifestazione accende i palchi italiani con la sua onda musicale e lancia artisti in tutto lo stivale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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