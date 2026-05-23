Arezzo Wave | le semifinali del contest al Roack Heat

Notizia in breve

Le semifinali di Arezzo Wave si sono svolte al Rock Heat nella serata di sabato. La manifestazione ha visto esibirsi numerosi artisti, con le esibizioni che sono durate tutta la sera. La competizione continua con le prossime fasi di selezione, mentre il pubblico ha assistito a performance di vari generi musicali. La manifestazione si svolge nella città toscana, coinvolgendo giovani musicisti e band emergenti.