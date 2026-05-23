Arezzo Wave | le semifinali del contest al Roack Heat
Le semifinali di Arezzo Wave si sono svolte al Rock Heat nella serata di sabato. La manifestazione ha visto esibirsi numerosi artisti, con le esibizioni che sono durate tutta la sera. La competizione continua con le prossime fasi di selezione, mentre il pubblico ha assistito a performance di vari generi musicali. La manifestazione si svolge nella città toscana, coinvolgendo giovani musicisti e band emergenti.
Arezzo, 23 maggio 2026 – Un sabato sera a tutta musica. Proseguono le selezioni del contest di Arezzo Wave. Da quarant’anni infatti la manifestazione accende i palchi italiani con la sua onda musicale e lancia artisti emergenti in tutto lo stivale. Dalla sua nascita nel 1987, Arezzo Wave Love Contest & Festival, continua a confermarsi uno dei principali punti di riferimento per la nuova musica italiana. Lo dimostrano i numeri record con cui il contest nazionale 2026 ha chiuso le iscrizioni: 855 ufficiali tra band e artisti solisti provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 2.500 musicisti coinvolti. Adesso si entrano nel vivo le selezioni live del contest 2026: le semifinali regionali sono in programma stasera dalle 22 al Rock Heat d i via Galvani ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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