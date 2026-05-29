arezzo wave la finalissima regionale del contest

Il 29 maggio 2026 si è svolta la finalissima regionale di Arezzo Wave, il contest musicale giunto alla sua quarantesima edizione. Dopo mesi di selezioni live, sono stati coinvolti più di 150 artisti e band provenienti da tutta la Toscana. La competizione si è conclusa con la premiazione dell’artista o band vincitrice, che ha ottenuto il diritto di partecipare alla fase successiva del contest nazionale.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Dopo mesi di selezioni live e oltre 150 artisti e band provenienti da tutta la Toscana, Arezzo Wave arriva all'ultimo atto regionale del suo quarantesimo anno di storia. Quarant'anni di musica, scoperte, emozioni e opportunità. Quarant'anni del concorso che ha dato spazio a migliaia di giovani musicisti e che continua a rappresentare uno dei più importanti trampolini di lancio per la musica emergente italiana. Sabato 30 maggio al Rock Heat di Arezzo saliranno sul palco i quattro finalisti toscani, selezionati tra centinaia di candidature e dopo un lungo percorso di concerti e selezioni dal vivo. Ecco i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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