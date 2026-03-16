Capitanata in danza | presentata la giuria della sezione danza sportiva

È stata annunciata la giuria che giudicherà la sezione danza sportiva di Capitanata in Danza, il concorso dedicato alla danza accademica e sportiva previsto per domenica 29 marzo 2026 al Palasport “Falcone e Borsellino” di San Severo. La presentazione si è svolta in vista dell’evento, che coinvolgerà diversi partecipanti provenienti dalla regione.

Proseguono i preparativi per Capitanata in Danza, il contest dedicato alla danza accademica e sportiva in programma domenica 29 marzo 2026 presso il Palasport “Falcone e Borsellino” di San Severo.L’evento si propone come un’importante occasione di incontro e confronto per scuole di danza, atleti e appassionati del territorio, valorizzando il talento, la creatività e la passione dei giovani danzatori.Per la sezione Danza Sportiva è stata ufficializzata una giuria composta da professionisti qualificati e riconosciuti nel panorama nazionale, chiamati a valutare tecnica, interpretazione, presenza scenica e qualità coreografica delle esibizioni.A... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Capitanata in danza: presentata la giuria della sezione danza sportiva Articoli correlati Lo stage di danza con Samuel Antinelli a La Maison della DanzaArezzo, 8 marzo 2026 – “6 occasioni di crescita, 6 occasioni di incontro, 6 occasioni per stare assieme senza competizione ballando con complicità e... Giorgia Meloni a Tivoli per la gara di danza sportiva della figliaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata recentemente avvistata al Palazzetto dello Sport di Tivoli, dove ha trascorso la giornata sugli...