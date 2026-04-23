La Procura di Roma ha avviato un’indagine sui risultati dei Campionati Assoluti di danza sportiva, coinvolgendo direttamente la FIDESM, la federazione nazionale che organizza l’evento. Al centro delle verifiche ci sono i procedimenti e le modalità di svolgimento delle competizioni, con particolare attenzione alle eventuali irregolarità emerse durante la manifestazione. La situazione ha portato a un momento di scrutinio sui processi adottati dall’organizzazione.

? Cosa sapere La Procura di Roma apre un'indagine sugli esiti dei Campionati Assoluti di danza sportiva.. Il Consiglio Federale si riunisce il 30 aprile per definire la strategia di difesa.. La Procura della di Roma ha avviato un’indagine sugli esiti degli ultimi Campionati Assoluti di danza sportiva, in seguito a diverse segnalazioni presentate da soggetti accusati di voler colpire la credibilità della FIDESM e della sua dirigenza. Laura Lunetta, attuale Presidente della Federazione, ha deciso di prendere posizione pubblicamente attraverso un video destinato ai social media, dopo aver avuto un confronto diretto con il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, avvenuto ieri durante una Giunta nazionale alla quale la dirigente ha scelto di non presenziare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danza sportiva: indagine della Procura scuote la FIDESM

Notizie correlate

Danza sportiva, nuovo terremoto: le gare degli assoluti di Riccione nel mirino della ProcuraA riaccendere i riflettori sulla danza sportiva sono le gare dei campionati assoluti di Riccione, disputate tra il 19 e il 22 febbraio, oggi finite...

Capitanata in danza: presentata la giuria della sezione danza sportivaProseguono i preparativi per Capitanata in Danza, il contest dedicato alla danza accademica e sportiva in programma domenica 29 marzo 2026 presso il...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Danza sotto inchiesta: avvisi di garanzia, perquisizioni e sequestri; Danza sportiva: perquisizioni, sequestri e 4 indagati. La presidente Lunetta si prende una pausa di 2-3 giorni; Scandalo danza sportiva: Lunetta e altri tre indagati, risultati alterati; Danza sportiva choc, sospetti brogli nelle gare a Riccione.

Federazione danza sportiva nella bufera: indagini su gare truccate e software manipolati, avvisi di garanzia per Lunetta e GalvagnoLa danza sportiva torna al centro delle polemiche e delle indagini della magistratura. Dopo tre commissariamenti e diversi tentativi di ritorno alla ... quotidianopiemontese.it

Danza Sportiva, bufera sui Campionati Italiani di Riccione: indaga la ProcuraPartono dalle gare di febbraio a Riccione gli accertamenti della Procura di Roma su presunte irregolarità nei campionati italiani assoluti di danza sportiva. Sotto la lente soprattutto le competizioni ... altarimini.it

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla Federazione Italiana Danza Sportiva con accuse di manipolazione del software di votazione delle gare. I segnali d’allarme erano già stati messi nero su bianco nel 2021. @CalcioFinanza x.com

Federazione danza sportiva nella bufera: indagini su gare truccate e software manipolati, avvisi di garanzia per Lunetta e Galvagno. - facebook.com facebook