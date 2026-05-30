Il Teatro al Parco Festival si svolge dal 26 giugno al 24 luglio nel parco archeologico di Cupradal. L’evento è organizzato dalla associazione ‘Nuova linfa’ e combina archeologia e spettacolo. La manifestazione si tiene all’interno di un’area archeologica, coinvolgendo diverse rappresentazioni teatrali durante il periodo estivo.

‘Teatro al Parco Festival’ al parco Archeologico di Cupradal 26 giugno al 24 luglio, con l’organizzazione della ‘Nuova linfa’. In programma cinque spettacoli, in scena alle ore 21,15. Ad abbracciare il Festival l’Università degli Studi di Teramo che ha sostenuto il concorso di spettacolo dal vivo Under 35 ‘Metamorfosi Contemporanee’. E ancora, l’Università L’Orientale di Napoli, responsabile delle attività di scavo, Maggioli Cultura e la pro loco di Cupra. Ad aprire la rassegna, venerdì 26 giugno sarà Cesare Catà con la lezione spettacolo ‘Lo strillo della farfalla: Lezione spettacolo su Jim Morrison e il mito di Dioniso’. Venerdì 3 luglio Dioniso sarà nuovamente protagonista con ‘Baccanti Reloaded: Estasi e furia’, un adattamento di Baccanti di Euripide portato in scena dalle allieve e dagli allievi dell’Urban Studios Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Archeologia e spettacolo: il via con Catà

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