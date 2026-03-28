ASD San Marco | Utile mandare ragazzi ai raduni selettivi delle rappresentative? Il caso del giovane De Cata

Un club sportivo ha sollevato la questione sulla convenienza di far partecipare i giovani atleti ai raduni selettivi delle rappresentative, in particolare nel caso di un giovane calciatore. La discussione si concentra sugli aspetti pratici e sui benefici di queste convocazioni, con l’obiettivo di capire se siano effettivamente utili per lo sviluppo dei ragazzi o se comportino rischi o svantaggi. Il caso specifico riguarda un atleta coinvolto in queste dinamiche.

ASD San Marco: "Utile mandare ragazzi ai raduni selettivi delle rappresentative?". Il caso del giovane De Cata L'Asd San Marco è un'associazione sportiva nata nel 2012 a San Marco in Lamis, una piccola Città del Gargano che evidentemente non tutti conoscono. Uno degli obiettivi principali del progetto celeste granata è quello di valorizzare i ragazzi del territorio dando l'oro molteplici opportunità di crescita. Ogni anno aumentiamo le risorse economiche, professionali e umane da destinare al settore giovanile e scolastico. In quattordici anni di storia molti giovani, anche quindicenni, hanno esordito in Eccellenza, Promozione, vinto campionati d'appartenenza e dimostrato di poter giocare in determinati contesti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - ASD San Marco: “Utile mandare ragazzi ai raduni selettivi delle rappresentative?”. Il caso del giovane De Cata Articoli correlati De Martino a C'è posta per te, è un caso: "Ai ragazzi non frega nulla"La partecipazione straordinaria di Stefano De Martino a C'è posta per te diventa un caso, e non poteva essere altrimenti. Settore giovanile. Soddisfazione per i ragazzi bianconeri convocati dalle varie Rappresentative. Chiamata anche per il portiere PalazziUna bella soddisfazione: alcuni ragazzi del settore giovanile bianconero sono stati convocati nelle Rappresentative regionali e provinciali, a... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Marco Discussioni sull' argomento Molinara da impazzire! Poker nel derby contro il San Marco; Laboratori, autodifesa e diritti; Brindisi e Bari capitali della dama: successo per il 64esimo campionato regionale di dama italiana; ASD San Marco: Utile mandare ragazzi ai raduni selettivi delle rappresentative?. Il caso del giovane De Cata. Venezia> Basilica di San Marco, Pala D'Oro - The 'Golden Pall', the High Altar Retable universally recognized as one of the most refined and accomplished works of Byzantine enamel. One of the jewels of the Basilica famous for its mosaics and ... heart of Veni - facebook.com facebook Beato Angelico. Annunciazione Corridoio Nord Museo San Marco Firenze x.com