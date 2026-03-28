ASD San Marco | Utile mandare ragazzi ai raduni selettivi delle rappresentative? Il caso del giovane De Cata

Da ilsipontino.net 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un club sportivo ha sollevato la questione sulla convenienza di far partecipare i giovani atleti ai raduni selettivi delle rappresentative, in particolare nel caso di un giovane calciatore. La discussione si concentra sugli aspetti pratici e sui benefici di queste convocazioni, con l’obiettivo di capire se siano effettivamente utili per lo sviluppo dei ragazzi o se comportino rischi o svantaggi. Il caso specifico riguarda un atleta coinvolto in queste dinamiche.

ASD San Marco: "Utile mandare ragazzi ai raduni selettivi delle rappresentative?". Il caso del giovane De Cata L'Asd San Marco è un'associazione sportiva nata nel 2012 a San Marco in Lamis, una piccola Città del Gargano che evidentemente non tutti conoscono. Uno degli obiettivi principali del progetto celeste granata è quello di valorizzare i ragazzi del territorio dando l'oro molteplici opportunità di crescita. Ogni anno aumentiamo le risorse economiche, professionali e umane da destinare al settore giovanile e scolastico. In quattordici anni di storia molti giovani, anche quindicenni, hanno esordito in Eccellenza, Promozione, vinto campionati d'appartenenza e dimostrato di poter giocare in determinati contesti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

asd san marco utile mandare ragazzi ai raduni selettivi delle rappresentative il caso del giovane de cata
© Ilsipontino.net - ASD San Marco: “Utile mandare ragazzi ai raduni selettivi delle rappresentative?”. Il caso del giovane De Cata

Articoli correlati

De Martino a C'è posta per te, è un caso: "Ai ragazzi non frega nulla"La partecipazione straordinaria di Stefano De Martino a C'è posta per te diventa un caso, e non poteva essere altrimenti.

Settore giovanile. Soddisfazione per i ragazzi bianconeri convocati dalle varie Rappresentative. Chiamata anche per il portiere PalazziUna bella soddisfazione: alcuni ragazzi del settore giovanile bianconero sono stati convocati nelle Rappresentative regionali e provinciali, a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Marco

Discussioni sull' argomento Molinara da impazzire! Poker nel derby contro il San Marco; Laboratori, autodifesa e diritti; Brindisi e Bari capitali della dama: successo per il 64esimo campionato regionale di dama italiana; ASD San Marco: Utile mandare ragazzi ai raduni selettivi delle rappresentative?. Il caso del giovane De Cata.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.