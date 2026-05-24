Da Wu Ming 4 al filosofo Catà C’è la Tenda Tolkien a Montelago
È stato annunciato il programma della Tenda Tolkien, un'area dedicata a libri, pensiero e immaginario, che si terrà durante il Montelago Celtic Festival dal 5 all’8 agosto. La manifestazione si svolge a Serravalle di Chienti, sull’altopiano di Colfiorito, e quest’anno arriva alla 23esima edizione. Tra gli ospiti ci saranno figure come Wu Ming 4 e il filosofo Catà. La Tenda Tolkien è organizzata dall’associazione La Catasta.
Svelato il programma della Tenda Tolkien – l’area dedicata a libri, pensiero e immaginario – al Montelago Celtic Festival (firmato La Catasta), che dal 5 all’8 agosto torna a Serravalle di Chienti, sull’altopiano di Colfiorito, con la 23esima edizione. Un evento nell’evento. Oltre 30 ospiti saranno chiamati a confrontarsi sul tema di quest’anno, "i legami". Curatori degli incontri: Loredana Lipperini e Luca Pakarov. Ampio spazio sarà dedicato all’universo tolkieniano, da sempre cuore pulsante dell’area. Tra gli appuntamenti più attesi spicca l’incontro con Wu Ming 4, che propone una rilettura sorprendente dell’opera dello scrittore britannico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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