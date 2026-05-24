Da Wu Ming 4 al filosofo Catà C’è la Tenda Tolkien a Montelago

Notizia in breve

È stato annunciato il programma della Tenda Tolkien, un'area dedicata a libri, pensiero e immaginario, che si terrà durante il Montelago Celtic Festival dal 5 all’8 agosto. La manifestazione si svolge a Serravalle di Chienti, sull’altopiano di Colfiorito, e quest’anno arriva alla 23esima edizione. Tra gli ospiti ci saranno figure come Wu Ming 4 e il filosofo Catà. La Tenda Tolkien è organizzata dall’associazione La Catasta.