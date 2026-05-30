arcevia il teatro misa unisce tradizione e giovani talenti in musica

Al Teatro Misa di Arcevia, si è svolto un evento musicale che ha visto la collaborazione tra la Filarmonica locale e giovani talenti emergenti. La serata ha visto le note della banda tradizionale mescolarsi con le esibizioni di studenti e musicisti alle prime armi, che hanno interpretato brani dal vivo davanti al pubblico. Nessuna informazione sui nomi specifici dei partecipanti o sulla durata dell’evento.

? Punti chiave Come si intrecceranno le note della Filarmonica con quelle dei giovani?. Chi sono i nuovi talenti che saliranno sul palco del Misa?. Perché questo concerto rappresenta un test decisivo per il corso musicale?. Dove si può sostenere gratuitamente la crescita culturale di Arcevia?.? In Breve Concerto previsto domenica 31 maggio 2026 alle ore 17:30 presso il Teatro Misa.. Ingresso gratuito per favorire l'accesso a tutte le famiglie di Arcevia.. Collaborazione tra la Filarmonica L. Filippini e gli allievi del corso musicale locale.. Evento volto a sostenere il percorso formativo annuale dei giovani musicisti del borgo.. Il Teatro Misa di Arcevia ospiterà domenica 31 maggio 2026, alle ore 17:30, un concerto della Filarmonica L. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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