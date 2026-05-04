È arrivato un nuovo talk show dedicato alla musica e ai giovani, che mette insieme figure di spicco del panorama musicale e giovani talenti. Durante la trasmissione, si approfondisce quale brano abbia segnato il percorso di artisti emergenti. Viene anche mostrato come le icone storiche interagiscono con ragazzi di 18 anni, creando un confronto tra generazioni diverse attraverso il linguaggio della musica.

? Cosa scoprirai Quale brano ha cambiato la vita dei nuovi talenti musicali?. Come dialogano le icone storiche con i ragazzi tra i 18 anni?. Perché i testi canori influenzano la costruzione dell'identità dei giovani?. Chi sono gli artisti che sveleranno il segreto dietro i loro successi?.? In Breve Programma di dieci appuntamenti su Raiplay con conduzione di Federica Gentile e Niccolò Agliardi.. Prime due puntate previste l'8 e il 15 maggio per il ciclo completo.. Dialogo tra icone come Piero Pelù, Marco Masini e Jack Savoretti con giovani talenti.. Target di riferimento composto da ragazzi compresi tra i 18 e i 25 anni.. Dall’8 maggio inizierà su Raiplay una serie di dieci appuntamenti dedicati al potere trasformativo della musica, con Federica Gentile e Niccolò Agliardi alla guida di un confronto generazionale senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e giovani: il nuovo talk show che unisce icone e talenti

IN CERCA DI TALENTI A JUVENTUS-TTT, Due Calciatori Guadagnano La Candidatura

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