Si chiude la stagione di prosa del teatro Misa di Arcevia con Love Letters di Piero Riva

Da anconatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude la stagione del Teatro Misa di Arcevia, promossa dal Comune in collaborazione con Teatro Giovani Teatro Pirata (TGTP) e con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Marche, e CMS Consorzio Marche Spettacolo.Domenica 3 maggio ore 17 va in scena uno spettacolo fuori abbonamento.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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