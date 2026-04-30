Si chiude la stagione di prosa del teatro Misa di Arcevia con Love Letters di Piero Riva
Si chiude la stagione del Teatro Misa di Arcevia, promossa dal Comune in collaborazione con Teatro Giovani Teatro Pirata (TGTP) e con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Marche, e CMS Consorzio Marche Spettacolo.Domenica 3 maggio ore 17 va in scena uno spettacolo fuori abbonamento.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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