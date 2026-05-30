Aprilia Racing ha annunciato una partnership pluriennale con Monster Energy. La collaborazione è stata presentata in occasione del Gran Premio del Mugello, che ha visto anche il debutto ufficiale della nuova sponsorizzazione. La firma tra le due parti riguarda un accordo di durata prolungata e coinvolge anche attività promozionali e di supporto alla squadra. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità operative o sui termini economici dell’intesa.

Il Gran Premio del Mugello porta ad Aprilia anche il debutto di una nuova sponsorizzazione. Aprilia Racing, scuderia del Gruppo Piaggio, e Monster Energy annunciano una nuova partnership pluriennale che, a partire dal Gran Premio d’Italia 2026, vedrà le due realtà condividere un percorso comune in MotoGp. Un importante passo strategico per la casa di Noale che avrà ulteriore rafforzamento della collaborazione dal 2027, quando Monster Energy assumerà anche il ruolo di title sponsor del team. "Siamo molto felici di annunciare questa partnership con un’azienda globale come Monster Energy – la soddisfazione di Massimo Rivola, Ceo di Aprilia Racing –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aprilia Racing e Monster Energy. Partnership pluiriennale con sprint

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Toprak Razgatlioglu DROPS MAJOR BOMBSHELL on Jack Miller After Yamaha BRAKE CHAOS in THAILAND!

Notizie e thread social correlati

MotoGP: già dal Mugello Monster nuovo main-sponsor Aprilia. Una svolta non solo per la Casa di NoaleDurante il Gran Premio del Mugello, Aprilia ha annunciato un nuovo main sponsor, segnando un cambiamento importante per la squadra.

Aprilia Racing: il segreto tecnico che sfida la Ducati in pistaIn un'analisi tecnica, Massimo Rivola ha esaminato le impostazioni delle moto di Aprilia destinate a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, confrontandole...

Temi più discussi: APRILIA RACING E MONSTER ENERGY FIRMANO UN ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PLURIENNALE; Monster Energy e Aprilia Racing, accordo pluriennale; MotoGP: già dal Mugello Monster nuovo main-sponsor Aprilia. Una svolta non solo per la Casa di Noale; Intesa tra Aprilia Racing e Monster Energy.

Monster Energy e Aprilia Racing, accordo pluriennale. Debutta al Gran Premio d'Italia e dal 2027 title sponsor #ANSA x.com

Monster sarà il title sponsor di Aprilia in MotoGP a partire dal GP d'Italia reddit

MotoGP | Accordo pluriennale tra Aprilia e Monster EnergyAprilia Racing, una delle poche squadre della Top Class a non avere un Title Sponsor, ha annunciato al Mugello l'accordo con Monster Energy. La squadra per la quale corrono il nostro Marco Bezzecchi e ... motograndprix.motorionline.com

Per Aprilia Racing e Monster Energy un accordo di sponsorizzazione pluriennaleAprilia Racing e Monster Energy annunciano una nuova partnership pluriennale che, a partire dal Gran Premio d’Italia 2026, vedrà le due realtà condividere un percorso comune in MotoGP. L’accordo rappr ... motogp.com