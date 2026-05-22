Durante il Gran Premio del Mugello, Aprilia ha annunciato un nuovo main sponsor, segnando un cambiamento importante per la squadra. La Casa di Noale, nonostante le vittorie di inizio stagione con i piloti Bezzecchi e Martin, non ha ancora comunicato dettagli sul nuovo partner. La presenza di questo sponsor rappresenta un passo avanti nelle strategie di marketing e sponsorizzazione del team, che continua a competere ad alti livelli nel campionato di MotoGP.

Già a fine del 2025 e in questo primo scorcio di stagione 2026 l’Aprilia è diventata la Casa di riferimento del mondiale MotoGP, con quattro successi nelle prime sei gare del campionato in corso: tre con Marco Bezzecchi e uno con Jorge Martin. Così i due piloti di Noale sono al primo e secondo posto in classifica generale. Tuttavia, il team Factory della Casa di Noale è stato una delle poche squadre in griglia a non esibire, finora, un “main sponsor” sulle proprie carenature. Situazione destinata a cambiare a partire dal GP d'Italia del Mugello, in programma dal 29 al 31 maggio. Secondo quanto riporta Motorsport.com, il brand di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP: già dal Mugello Monster nuovo main-sponsor Aprilia. Una svolta non solo per la Casa di Noale

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