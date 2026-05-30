È stata inaugurata una nuova sede della ’Biblioteca diffusa’ intitolata a Rigoni Stern nel borgo di Sassalbo. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che coinvolge diverse frazioni del territorio del Comune di Fivizzano. Alla cerimonia partecipano la consigliera comunale e il presidente della ’Libreria solidale’ di Fivizzano, che collaborano per promuovere le attività culturali sul territorio.

Proseguono le iniziative culturali che interessano varie frazioni del territorio del Comune di Fivizzano, nel contesto del progetto ’Biblioteca diffusa’ che vedono lavorare in sinergia la consigliera comunale Francesca Nobili e Carmine Mezzacappa, presidente della ’Libreria solidale’ di Fivizzano. Grazie al loro impegno, oggi alle 17 nella sede del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, nella frazione di alta montagna di Sassalbo, verrà inaugurata – dopo quella di Magliano – un’ulteriore ’Biblioteca diffusa’ intitolata al celebre scrittore Mario Rigoni Stern. L’ordine del giorno prevede i saluti istituzionali del sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti e di Lucia Baracchini, Commissario del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apre la ’Biblioteca diffusa’ intitolata a Rigoni Stern nel borgo di Sassalbo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La ’Biblioteca diffusa’ di Sassalbo intitolata a Mario Rigoni SternLa Biblioteca diffusa di Sassalbo, dedicata a Mario Rigoni Stern, fa parte del progetto promosso dal Comune di Fivizzano e dalla Onlus 'Dal libro...

Mario Rigoni Stern testimone di un mondo vivo, cioè portatore di un’utopia ancora possibileMario Rigoni Stern, scrittore e testimone di un mondo che sta scomparendo, è stato descritto da Primo Levi nel 1981 come una presenza quasi...