Mario Rigoni Stern testimone di un mondo vivo cioè portatore di un’utopia ancora possibile

Mario Rigoni Stern, scrittore e testimone di un mondo che sta scomparendo, è stato descritto da Primo Levi nel 1981 come una presenza quasi miracolosa. Levi parlava di una pagina di Rigoni Stern, tratta da

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