La ’Biblioteca diffusa’ di Sassalbo intitolata a Mario Rigoni Stern
La Biblioteca diffusa di Sassalbo, dedicata a Mario Rigoni Stern, fa parte del progetto promosso dal Comune di Fivizzano e dalla Onlus 'Dal libro alla solidarietà'. Dopo l'apertura di una prima sede a Magliano, una seconda struttura è in fase di inaugurazione. L'iniziativa coinvolge le attività della consigliera Francesca Nobili e del presidente della Onlus, Carmine Mezzacappa.
Nel contesto del progetto ’Biblioteche diffuse’, portato avanti dal Comune di Fivizzano con la consigliera Francesca Nobili e dalla Onlus ’Dal libro alla solidarietà’ con il presidente Carmine Mezzacappa, dopo quella aperta tempo addietro a Magliano, presto si inaugurerà una seconda struttura. L’evento si terrà il 30 maggio a Sassalbo, nella sede del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. La borgata di alta montagna dedicherà la biblioteca allo scomparso scrittore Mario Rigoni Stern, celebre per la sua opera ’Il sergente nella neve’. Sarà un pomeriggio di parole, memorie e comunità nel cuore dell’Appennino per celebrare uno degli autori più profondi della letteratura italiana e il valore delle storie che sanno ancora unire le persone.🔗 Leggi su Lanazione.it
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