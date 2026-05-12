La ’Biblioteca diffusa’ di Sassalbo intitolata a Mario Rigoni Stern

La Biblioteca diffusa di Sassalbo, dedicata a Mario Rigoni Stern, fa parte del progetto promosso dal Comune di Fivizzano e dalla Onlus 'Dal libro alla solidarietà'. Dopo l'apertura di una prima sede a Magliano, una seconda struttura è in fase di inaugurazione. L'iniziativa coinvolge le attività della consigliera Francesca Nobili e del presidente della Onlus, Carmine Mezzacappa.

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Nel contesto del progetto ’Biblioteche diffuse’, portato avanti dal Comune di Fivizzano con la consigliera Francesca Nobili e dalla Onlus ’Dal libro alla solidarietà’ con il presidente Carmine Mezzacappa, dopo quella aperta tempo addietro a Magliano, presto si inaugurerà una seconda struttura. L’evento si terrà il 30 maggio a Sassalbo, nella sede del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. La borgata di alta montagna dedicherà la biblioteca allo scomparso scrittore Mario Rigoni Stern, celebre per la sua opera ’Il sergente nella neve’. Sarà un pomeriggio di parole, memorie e comunità nel cuore dell’Appennino per celebrare uno degli autori più profondi della letteratura italiana e il valore delle storie che sanno ancora unire le persone.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ’Biblioteca diffusa’ di Sassalbo intitolata a Mario Rigoni Stern ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mario Rigoni Stern testimone di un mondo vivo, cioè portatore di un’utopia ancora possibileSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. La biblioteca comunale di Concordia intitolata ad Alice NeriL’intitolazione nasce da un’iniziativa dell’Amministrazione comunale che, in accordo con la famiglia di Alice Neri, ha ritenuto importante...