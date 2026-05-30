Approvato il Piano Operativo | Obiettivo incentivare investimenti

Il consiglio comunale di Montespertoli ha approvato definitivamente il nuovo Piano Operativo Comunale giovedì scorso, chiudendo un percorso iniziato nel 2021. L’atto riguarda le regole per lo sviluppo urbanistico e le attività di investimento nel territorio. La delibera è stata adottata dopo un percorso di discussione e revisione durato diversi anni.

Il consiglio comunale di Montespertoli ha approvato definitivamente lo scorso giovedì il nuovo Piano Operativo Comunale, chiudendo un iter avviato nel 2021. Tra le tappe salienti del percorso, l’adozione in consiglio del 27 febbraio dello scorso anno seguita dal processo partecipativo “Sarà Montespertoli“ con nove incontri pubblici nelle frazioni del territorio. Sono pervenute 120 osservazioni da parte di cittadini e professionisti, le cui controdeduzioni sono state approvate il 31 luglio scorso. L’iter si è poi concluso con la conferenza paesaggistica, il parere del Genio Civile e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Il POC si... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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