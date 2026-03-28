Cascina approvato il nuovo Piano Operativo Comunale

Il consiglio comunale di Cascina ha approvato il nuovo Piano Operativo Comunale dopo quasi sette ore di discussione. Durante la seduta, sono stati respinti quasi 900 emendamenti presentati dall’opposizione. La decisione riguarda le nuove linee di sviluppo urbanistico e le modifiche alle normative locali. La delibera è passata con il voto della maggioranza, mentre le opposizioni hanno espresso le loro critiche durante il dibattito.

Dopo quasi 7 ore di discussione, il consiglio comunale di Cascina ha adottato il nuovo Piano Operativo Comunale (POC), respingendo i quasi 900 emendamenti presentati dall’opposizione. A illustrare l’atto, con un intervento appassionato, tecnico ma anche profondamente politico, è stata l’assessora all’urbanistica Irene Masoni, che ha presentato la relazione in un clima di forte tensione. Al centro del dibattito, non solo il futuro urbanistico del territorio, ma anche la denuncia di un “pesante ostruzionismo” che, secondo l’assessora, avrebbe tentato di paralizzare i lavori del consiglio. “Vedere il voto favorevole di tutti i consiglieri di maggioranza è motivo di soddisfazione – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, approvato il nuovo Piano Operativo Comunale Articoli correlati Sarà operativo a settembre il nuovo nido comunale di Spoltore: approvato il regolamentoApprovato il regolamento del nido comunale che si sta realizzando in via dell’asilo a Spoltore con fondi pnrr. Leggi anche: Serino volta pagina: approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale Tutto quello che riguarda Piano Operativo Comunale Temi più discussi: Approvato il nuovo Piano Operativo comunale; Il Consiglio comunale approva il POC a Cascina; Il Consiglio comunale approva il POC a Cascina; Montignoso, il centrosinistra presenta candidato e programma. Verso il Piano strutturale e il Piano operativo: conclusi gli incontri pubblici con i cittadiniIl Comune di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, conclude gli incontri su Piano operativo e Piano strutturale ... grossetonotizie.com Cascina, rilasciato il permesso a costruire per la riqualificazione dell’area ex PighiniDopo oltre trentacinque anni di attesa, prende finalmente forma il progetto di riqualificazione urbana dell’area in passato occupata dall’attività artigianale e commerciale ex Pighini, da tempo in s ... lanazione.it Il consiglio comunale di Campiglia Marittima approva definitivamente il nuovo Piano operativo e l'aggiornamento del Piano strutturale. Focus su consumo di suolo zero, sicurezza idraulica post-alluvione e riqualificazione delle aree strategiche - facebook.com facebook Livorno pubblica, sociale e verde: PD organizza incontro pubblico sul piano operativo comunale x.com