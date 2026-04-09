Farmaceutica Bianco Teha Group | Obiettivo Europa incentivare investimenti su ricerca

Il rappresentante di un'azienda farmaceutica ha dichiarato che l'obiettivo principale dell'Europa è incentivare gli investimenti nella ricerca. Ha sottolineato che il continente ha una lunga tradizione di innovazione e una produzione farmaceutica di alta qualità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma, oggi, 9 aprile. Nessun'altra informazione o dettaglio è stato fornito nel comunicato.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - “L'Europa ha una tradizione di innovazione molto forte e anche una produzione farmaceutica di qualità. Tra le azioni più urgenti da intraprendere, quindi, quella di fare sistema da un lato e, dall'altro, incentivare e accelerare l'attrazione di investimenti nella ricerca: nei prossimi anni saranno sempre più importanti per evitare che ricadano solo nella parte asiatica o sugli Stati Uniti, anche a causa delle politiche più protezionistiche che Trump ha messo in atto”. Lo ha detto Daniela Bianco, partner e responsabile area Healthcare Teha Group, all'incontro, oggi a Roma, ‘Dialoghi sull'innovazione accessibile-Innovaction', promosso da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaceutica, Bianco (Teha Group): "Obiettivo Europa incentivare investimenti su ricerca" Leggi anche: Farmaceutica, Petrone Group: "A Bergamo nuovo polo logistico per crescita europea" Farmaceutica italiana: nel 2024 cresciuti investimenti, occupazione, export e ricaviRoma, 20 gennaio 2026 – Negli ultimi dieci anni, l’Italia si è imposta come un grande ‘hub’ europeo dell’industria farmaceutica, progredendo... Si parla di: Economia della salute, a Roma il confronto sull’innovazione accessibile che genera valore; Economia della salute, a Roma il confronto sull’innovazione accessibile che genera valore.