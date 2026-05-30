Un ragazzo di 14 anni di Forlì ha ricevuto il secondo premio ex aequo alla decima edizione del Premio Giuseppe Alberghini, un concorso nazionale di musica. La competizione si è svolta nella Sala Bossi del Conservatorio in città e si è conclusa con applausi. L’organista ha ottenuto riconoscimenti per le sue performance, condividendo il secondo posto con altri partecipanti.

L’organista forlivese Giovanni Casi, 14 anni, si è aggiudicato il secondo premio ex aequo alla decima edizione del Premio Giuseppe Alberghini, prestigioso concorso nazionale che si è concluso a Bologna nella Sala Bossi del Conservatorio G.B. Martini con il concerto dei vincitori. Studente del liceo classico Morgagni e allievo dell’Istituto musicale Masini, Casi si è distinto nella nuova sezione dedicata all’ organo, introdotta nel 2026, del premio ideato dal maestro Cristiano Cremonini e promosso dall’Unione Reno Galliera e dal Comune di Castel Maggiore, insieme alle Fondazioni Teatro Comunale di Bologna, Musica Insieme e Accademia Internazionale di Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Applausi e argento ex aequo per l’organista 14enne Casi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ginnastica Petrarca da applausi: oro, argento e bronzo agli interregionali di Artistica MaschileLa Ginnastica Petrarca ha ottenuto tre medaglie agli interregionali di Ginnastica Artistica Maschile a Fermo.

Scherma, Italia della spada da applausi ad Astana: argento per gli uomini, bronzo per le campionesse olimpicheA Astana, la squadra italiana di scherma si è distinta nelle competizioni di spada, ottenendo un argento nella prova maschile e un bronzo in quella...

Argomenti più discussi: Applausi e argento ex aequo per l’organista 14enne Casi; Cannes 2026, chi sono i 'veri vincitori': l'insegnamento di Monica Bellucci, Ornella Muti e Favino. Il Festival che ha detto ciò che c’era da dire.

Arianna Fontana e Giorgia Meloni, la notte dell’argento: tra record, applausi e la promessa della tutinaL’argento conquistato dalla staffetta femminile di short track alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non è stato soltanto un risultato sportivo. È diventato anche un momento simbolico, ... ilgiornale.it

Olimpiadi, argento da applausi per gli Azzurri nella staffetta mista del biathlonIl biathlon si conferma una delle discipline più affidabili per il medagliere azzurro. Nonostante la divina Dorothea Wierer, la staffetta mista italiana si batte alla grande contro la favorita Francia ... ilgiornale.it